Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 июня, температура немного повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 18-30, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 19-35, в Мицпе-Рамоне – 21-31, на побережье Мертвого моря – 26-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-38, на Голанских высотах – 17-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений, будет жарко.