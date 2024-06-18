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Внимание, розыск: пропала 52-летняя Эстер Эхрафи из Рамлы

время публикации: 18 июня 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 21:44
Внимание, розыск: пропала 52-летняя Эстер Эхрафи из Рамлы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Эстер Эхрафи, жительницы Рамлы. В последний раз ее видели утром 18 июня, когда выходила из своего дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, худая, шатенка, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-927-9535.

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