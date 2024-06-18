Война против террора и политика. Новый опрос Newsru.co.il

Более восьми месяцев на южном и северном фронтах идет война "Железные мечи", начатая Израилем 7 октября 2023 года после террористической атаки из Газы, жертвами которой стали более тысячи израильтян, сотни граждан и военнослужащих были захвачены террористами в заложники. Армия обороны Израиля противостоит террористическим группировкам в секторе Газы, прежде всего ХАМАСу, и боевикам "Хизбаллы", действующим на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ регулярно проводит спецоперации в Иудее и Самарии. В общей сложности, в ходе войны с израильской стороны погибли почти 1600 человек, в их числе более 660 военнослужащих.

Заявленные правительством Израиля цели войны – ликвидация военного и политического потенциала ХАМАСа, освобождение заложников и др. – достигнуты частично. Террористы в Газе сохраняют боеспособность, оказывая ожесточенное сопротивление. Велика вероятность полномасштабной войны с ливанской "Хизбаллой", которая на данном этапе ведет ограниченные боевые действия против ЦАХАЛа, заявляя, что будет продолжать войну, пока Израиль не прекратит атаковать Газу и не выведет войска из сектора.

На этом фоне усиливаются протесты внутри Израиля, участники которых требуют от правительства незамедлительных действий, направленных на освобождение заложников и прекращение войны. Многие союзники Израиля, прежде всего США, призывают к перемирию в Газе. Переговоры по новой сделке с ХАМАСом, которая позволила бы освободить оставшихся в живых заложников, пока не дали результатов.

На демонстрациях всё чаще звучит ещё одно требование – проведения досрочных выборов в Кнессет. Политическое противостояние обострилось после выхода из правительства Бени Ганца ("Махане Мамлахти"), хотя оно не могло привести к развалу коалиции. Тем не менее, праворелигиозная коалиция теряет устойчивость из-за противоречий Биньямина Нетаниягу с представителями правого крыла – Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем, а также из-за конфликта с ультраортодоксальными партиями в период ожесточенных дискуссий вокруг закона о призыве, обострившихся во время войны.

На этом фоне редакция Newsru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить, как наши читатели оценивают промежуточные итоги войны против террора, какие из целей войны они считают достигнутыми, как относятся к возможной сделке с ХАМАСом, как оценивают деятельность правительства, командования армии и руководителей спецслужб, как относятся к политикам и общественным акциям. Кроме того, мы выясняем, за кого в настоящее время готова голосовать наша аудитория, и кого читатели хотели бы видеть главой правительства.

Война против террора и политика. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 22 вопроса)