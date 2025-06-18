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Израиль

Оппозиция не рассматривает вопрос о создании правительства национального единства

Авигдор Либерман
Бени Ганц
Оппозиция
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 10:18
Оппозиция не рассматривает вопрос о создании правительства национального единства
Yonatan Sindel/Flash90

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил, что, по его мнению, нет необходимости в создании правительства национального единства на фоне войны в Иране.

В интервью "Кан Бет" Ганц заявил, что ситуация в настоящий момент кардинально отличается от той, что была 7 октября 2023 года. "Тогда ситуация вышла из-под контроля. Тогда правительство побледнело, тогда все было нестабильно, и мы должны были присоединиться. Сегодня ситуация совершенно иная. В то же время, я ожидаю от премьер-министра такого же подхода, как тот, что мы демонстрируем. Без политических уколов и контроверсальных инициатив", – заявил Ганц.

Аналогичную позицию представил и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. В интервью "Кан РЭКА" он заявил, что оппозиция сняла с повестки дня все политические инициативы и предложения. По словам Либермана, так правильно действовать в условиях войны. Он отметил, что и коалиция поступила подобным образом, отказавшись от рассмотрения вопроса об увольнении юридического советника правительства.

Израиль
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