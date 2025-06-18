Бойцы "Гивати" ликвидировали группу боевиков в Джабалии

Бойцы бригады "Гивати", действуя в районе Джабалии, на севере сектора Газы, ликвидировали группу боевиков, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

При этом отмечается, что за последние недели силы этой бригады уничтожили в Газе множество боевиков террористических группировок, военную инфраструктуру на земле и под землей, а также обнаружили и конфисковали оружие, часть которого была спрятана в гражданских зданиях.