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Израиль

Бойцы "Гивати" ликвидировали группу боевиков в Джабалии

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:13
Бойцы "Гивати" ликвидировали группу боевиков в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Гивати", действуя в районе Джабалии, на севере сектора Газы, ликвидировали группу боевиков, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

При этом отмечается, что за последние недели силы этой бригады уничтожили в Газе множество боевиков террористических группировок, военную инфраструктуру на земле и под землей, а также обнаружили и конфисковали оружие, часть которого была спрятана в гражданских зданиях.

Израиль
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