x
18 июня 2025
|
последняя новость: 13:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2025
|
18 июня 2025
|
последняя новость: 13:34
18 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министры рассмотрят законопроект, ограничивающий возможность расследовать солдат ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
Расследование
время публикации: 18 июня 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 12:07
Министры рассмотрят законопроект, ограничивающий возможность расследовать солдат ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Группа депутатов Кнессета представила законопроект, согласно которому главный военный прокурор сможет издавать распоряжения о начале расследований в отношении военнослужащих ЦАХАЛа только с разрешения начальника генерального штаба.

Согласно законопроекту, инициированному депутатом Моше Саада ("Ликуд") это распоряжение будет действовать все то время, что Израиль находится в состоянии войны.

В соответствии с предложением, исключение будут составлять особо тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования. В случае подозрений в совершении этих преступлений будет достаточно заключения главного военного прокурора для того, чтобы начать расследование.

22 июня законопроект будет рассматриваться межминистерской комиссией по законодательству. Ожидается, что будет утвержден министрами и вынесен на рассмотрение Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook