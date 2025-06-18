Министры рассмотрят законопроект, ограничивающий возможность расследовать солдат ЦАХАЛа

Группа депутатов Кнессета представила законопроект, согласно которому главный военный прокурор сможет издавать распоряжения о начале расследований в отношении военнослужащих ЦАХАЛа только с разрешения начальника генерального штаба.

Согласно законопроекту, инициированному депутатом Моше Саада ("Ликуд") это распоряжение будет действовать все то время, что Израиль находится в состоянии войны.

В соответствии с предложением, исключение будут составлять особо тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования. В случае подозрений в совершении этих преступлений будет достаточно заключения главного военного прокурора для того, чтобы начать расследование.

22 июня законопроект будет рассматриваться межминистерской комиссией по законодательству. Ожидается, что будет утвержден министрами и вынесен на рассмотрение Кнессета.