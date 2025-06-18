Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 июня, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 17-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-28, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 20-32, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.