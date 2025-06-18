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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Авнер Сорокин из Хайфы

Розыск
время публикации: 18 июня 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 18:17
Внимание, розыск: пропал 15-летний Авнер Сорокин из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Авнера Сорокина из Хайфы. В последний раз его видели, когда он выходил из дома в 17 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.60, среднего телосложения, карие глаза, светлокожий шатен, длинные волосы. Нет информации об одежде.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648811.

Израиль
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