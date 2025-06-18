Внимание, розыск: пропал 15-летний Авнер Сорокин из Хайфы

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Авнера Сорокина из Хайфы. В последний раз его видели, когда он выходил из дома в 17 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.60, среднего телосложения, карие глаза, светлокожий шатен, длинные волосы. Нет информации об одежде.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8648811.