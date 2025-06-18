На юге сектора Газы погиб боец 7-й бригады

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший сержант Став Хальфон, 20 лет, из Петах-Тиквы, боец 603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 871 военнослужащий ЦАХАЛа.