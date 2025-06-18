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Израиль

Тревога в центре и на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана

Цева адом
Война с Ираном
Мада
время публикации: 18 июня 2025 г., 00:42 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 01:09
Тревога в центре и на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

В 00:41-00:44 18 июня прозвучала тревога в центре и на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" слышны в районе Тель-Авива и окрестностей, Хайфы и окрестностей, а также в Галилее. Работает система ПРО. Слышны взрывы.

Этот обстрел был более интенсивным, чем несколько предыдущих – с утра до вечера 17 июня. По предварительной оценке, из Ирана было выпущено по Израилю около 15 ракет.

СМИ сообщают о падениях ракет или фрагментов ракет в нескольких районах в центре Израиля.

В 00:56 был дан отбой тревоги в Израиле: можно покинуть убежища.

МАДА: сообщений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища, еще нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
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