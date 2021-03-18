Утвержден четвертый этап снятия карантинных ограничений

Кабинет министров по борьбе с эпидемией коронавируса утвердил формат четвертого этапа снятия карантинных ограничений, который вступит в силу с воскресенья, 21 марта.

На входе в предприятия и организации, работающие в рамках "зеленого" стандарта, будет разрешено проведение экспресс-тестов на коронавирус для невакцинированных и не болевших

Разрешено открытие бассейнов, ярмарок и туристических аттракций на открытом воздухе, включая аттракционы.

В рамках "зеленого" стандарта разрешено проведение ярмарок в зданиях и спортивных залах.

Разрешено проведение в рамках "зеленого" формата любых мероприятий со следующими ограничениями:

Для сидячих мероприятий без еды и напитков: В закрытых помещениях до 5 тысяч мест – до 75% мест, но не более 1000 человек В закрытых помещениях более 5 тысяч мест – до 30%, но не более 3000 человек Для открытых площадок до 10 тысяч мест – до 75%, но не более 3000 человек Для открытых площадок более 10 тысяч мест – до 30%, но не более 5000 человек

Для стоячих мероприятий или мероприятий с подачей еды и питья: До 50% максимально разрешенного заполнения, но не более 500 человек под открытым небом и не более 300 человек в закрытом помещении.

Отменен запрет на организацию ярмарок на территории торговых центров Разрешена установка киосков и лотков на территории торговых центров (с соблюдением требований минздрава по расстоянию между ними и т.д.)

Разрешен доступ в спортивные объекты для новых спортсменов, не участвовавших в профессиональных спортивных соревнованиях в течение последних двух лет.

На туристических объектах, действующих в рамках "фиолетового" стандарта, доступ ограничен 1 человеком на 15 кв.м. площади. На объектах, в которых имеются аттракционы, имеется дополнительное ограничение – до 1500 человек для мест с максимальной загруженностью до 10 тысяч человек, 2500 человек для мест с максимальной загруженностью более 10 тысяч человек.

В синагоги/церкви/мечети, действующие по "зеленому" стандарту, разрешен допуск невакцинированных при проведении экспресс-теста перед входом в помещение.

Система образования

Кроме того, утверждены правила, касающиеся системы образования.

1. Максимальное количество участников образовательных мероприятий на открытом пространстве в детских садах и школах увеличено с 20 до 50 человек.

2. На персонал школ и детских садов и внештатных сотрудников, которые предъявят "зеленый паспорт" директору учреждения, не будет распространяться ограничение на количество групп, в которых они могут преподавать.

3. Разрешаются экскурсии с ночевкой для 16-летних участников молодежных движений, если 90% из них имеют "зеленый паспорт".

4. Для третьих классов отменяются "капсулы", а в первых и вторых классах "постоянной группой" будет считаться весь класс. В группах продленного дня для третьих классов нельзя будет смешивать несколько групп.

5. Снимается ограничение, запрещающее делать перерывы между занятиями в вузах и на курсах, работающих в соответствии с "зеленым знаком".

6. В средних специальных интернатах, где не менее 90% учащихся имеют "зеленый паспорт", можно будет работать в постоянных группах до 500 учеников, без особых ограничений на вход и выход из интерната. В школах-интернатах для старших классов, где не менее 90% учеников 11-12 классов имеют "зеленый паспорт", данная инструкция будет применяться только к этим классам.

8. Работа будет вестись согласно положениям программы "Светофор", опубликованным министерством здравоохранения сегодня, 18.3.21.

Распоряжения будут действовать с 17:00 пятницы, 18.3.21, до субботы, 10.4.21.