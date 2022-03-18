Умер раввин Хаим Каневски, глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме

Умер 94-летний раввин Хаим Каневски, глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме, автор нескольких галахических книг, в том числе труда "Дерех Эмуна".

По словам его близких, он потерял сознание, находясь в своем доме в Бней-Браке, и вскоре скончался.

Согласно официальному сообщению, похороны раввина состоятся в воскресенье, 20 марта. Точное место и время пока не сообщаются.

Премьер-министр Нафтали Беннет опубликовал сообщение по поводу смерти раввина Каневски, в котором отметил, что раввин, "несмотря на все свое величие в Торе, всегда охотно, доброжелательно и со светом в глазах общался с людьми, был настоящим лидером своего поколения".

Хаим Каневски – сын лидера литваков раввина Яакова Исраэля Каневского и его жены Мирьям, зять выдающегося раввина Йосефа Шалома Эльяшива. Получил религиозное образование. Отец восьмерых детей. Жена раввина, Батшева Эльяшив, скончалась в 2011 году.