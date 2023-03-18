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    В Израиле

    Одиннадцатая суббота протестов: акции проходят более чем в 100 населенных пунктах

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    Gili Yaari/Flash90

    В субботу, 18 марта, около 17:00 в разных населенных пунктах страны начались акции протеста против судебной реформы, проводимой правительством Нетаниягу. Организаторы заранее заявили, что планируется проведение самых масштабных акций с начала протестов.

    Еще до завершения шабата акция протеста с участием почти 6000 человек прошла в Реховоте. Журналисты обратили внимание на женщину, приехавшую для участия в акции в инвалидном кресле, к которому был прикреплен плакат: "Мне 100 лет и мне грустно покидать страну, когда она в таком состоянии".

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    Впервые в протесте приняли участие жители бедуинских населенных пунктов Негева, вышедшие на улицы под лозунгами: "Это наш общий дом", "Равные права и демократия для всех".

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    В Тель-Авиве демонстранты скандировали: "Израиль – это еще не Иран".

    Более 20000 демонстрантов вышли на акцию протеста в Нетании, еще столько же – в Герцлии и Раанане. В предыдущие субботы ни в одном из этих городов не было столь многочисленной демонстрации.

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    В Хайфе в акции протеста против судебной реформы принимают участие не менее, по данным полиции, 50000 человек. Они кричат: "Фашизм не пройдет!".

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    Пресс-служба полиции сообщила, что тысячи демонстранты попытались перекрыть шоссе 65, въезд и выезд с перекрестка Каркур.

    По мнению полиции, эти действия создали опасность как для участников дорожного движения, так и для самих демонстрантов. Стремясь сохранить контроль над ситуацией, полиция применила меры для разгона демонстрантов.

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    В Ор-Акиве сторонники партии "Ликуда" забросали демонстрантов яйцами, выкрикивая: "Анархисты! Только Биби!". Полиция задержала трех нарушителей общественного спокойствия.

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    В Гиватаиме полиция задержала 24-летнего мужчину по подозрению в нападении на демонстрантов, принимающих участие в акции протеста против юридической реформы.

    Задержанный въехал на мотоцикле в группу протестующих на улице Вайцман в центре города. Пострадавших нет.

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    В Беэр-Шеве на акцию протеста против юридической реформы правительства Нетаниягу вышли более 6000 человек.

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    Одновременно несколько десятков сторонников плана Нетаниягу-Левина собрались в центре города, чтобы "противостоять" демонстрантам. Полиции пришлось вмешаться, чтобы отделить защитников реформы от ее противников.

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