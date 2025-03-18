Задержаны четверо подозреваемых в злоупотреблении бюджетом в сфере просвещения

Следователи подразделения полиции ЛАХАВ 433 задержало 4 подозреваемых в мошенничестве в сфере просвещения и изъяли связанную с преступлением документацию.

Задержанию предшествовали несколько месяцев скрытого расследования подозрений на получение выгоды мошенническим путем, обман и подрыв доверия, внесение заведомо ложной информации в корпоративную документацию и отмывание капитала.

По данным следствия, подозреваемые использовали бюджетные средства, выделявшиеся на образование, для финансирования издательства и распространения детского приложения к частной газете.