x
18 марта 2025
|
последняя новость: 09:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 09:44
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны четверо подозреваемых в злоупотреблении бюджетом в сфере просвещения

Мошенничество
время публикации: 18 марта 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 08:52
Задержаны 4 подозреваемых в злоупотреблении бюджетом в сфере просвещения
Avshalom Sassoni/Flash90

Следователи подразделения полиции ЛАХАВ 433 задержало 4 подозреваемых в мошенничестве в сфере просвещения и изъяли связанную с преступлением документацию.

Задержанию предшествовали несколько месяцев скрытого расследования подозрений на получение выгоды мошенническим путем, обман и подрыв доверия, внесение заведомо ложной информации в корпоративную документацию и отмывание капитала.

По данным следствия, подозреваемые использовали бюджетные средства, выделявшиеся на образование, для финансирования издательства и распространения детского приложения к частной газете.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook