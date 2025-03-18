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Израиль

Задержан подозреваемый в нападении на старика в Рамат а-Шароне

Полиция
время публикации: 18 марта 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 07:57
Задержан подозреваемый в нападении на старика в Рамат а-Шароне
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 39-летнего жителя Рамат а-Шарона по подозрению в нападении на 78-летнего родственника, который 17 марта при падении наткнулся на железный прут и получил тяжелое ранение.

Нападение было совершено в магазине на улице Шивтей Исраэль в Рамат а-Шароне.

Первоначально сообщалось о вооруженном нападении с применением холодного оружия, так как у пожилого мужчины была кровоточащая рана. Позже эти сведения были уточнены.

Раненый был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе. Он в стабильно тяжелом состоянии.

Сегодня задержанный будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 марта 2025

Вооруженное нападение в Рамат а-Шароне, тяжело ранен пожилой мужчина