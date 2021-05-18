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NEWSru.co.il :: В Израиле18 мая 2021 г., 08:13

В арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

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В арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

В Израиле должна во вторник, 18 мая, состояться всеобщая забастовка в арабском секторе, объявленная накануне Верховной наблюдательной комиссией израильских арабов.

Забастовка объявлена "в знак протеста против агрессии в отношении палестинцев в Иерусалиме, жителей Шейх-Джараха и мечети аль-Акса, а также в отношении арабского населения страны в целом и в городах со смешанным населением в частности".

В официальном заявлении наблюдательная комиссия требует "вывести фашистские банды из городов, предать их суду, освободить сотни задержанных арабов и начать расследование против полицейского насилия в отношении арабских граждан".


Комиссия объявила, что не будут участвовать в забастовке персонал учебных заведений для детей с особыми потребностями и учителя 11-12 классов, готовящие учеников к экзаменам на аттестат зрелости.

Ожидается, что медицинский персонал также не будет участвовать в забастовке.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о профсоюзной организации, и участие в такой забастовке формально является добровольным.

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