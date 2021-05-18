Около Рамаллы завязалась перестрелка между боевиками и военными, ранены двое солдат, убит палестинский араб
В 16:25 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о вооруженном нападении в Биньямине, на площади АЙОШ (к северу от Рамаллы), где находятся около 2000 палестинских арабов.
"Кан Бет" сообщает о перестрелке между арабскими боевиками и израильскими военными.
По предварительным данным, легко ранены двое военнослужащих. Они доставлены в больницу.
В перестрелке был убит палестинский араб.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что после того, как СМИ объявили о ранении двух израильских солдат, в Рамалле "началось празднество с раздачей сладостей".
Ответственность за нападение взяли на себя "Бригады мучеников аль-Аксы".
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