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NEWSru.co.il :: В Израиле18 мая 2021 г., 16:26

Около Рамаллы завязалась перестрелка между боевиками и военными, ранены двое солдат, убит палестинский араб

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Около Рамаллы завязалась перестрелка между боевиками и военными Около Рамаллы завязалась перестрелка между боевиками и военными

В 16:25 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о вооруженном нападении в Биньямине, на площади АЙОШ (к северу от Рамаллы), где находятся около 2000 палестинских арабов.

"Кан Бет" сообщает о перестрелке между арабскими боевиками и израильскими военными.

По предварительным данным, легко ранены двое военнослужащих. Они доставлены в больницу.

В перестрелке был убит палестинский араб.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что после того, как СМИ объявили о ранении двух израильских солдат, в Рамалле "началось празднество с раздачей сладостей".

Ответственность за нападение взяли на себя "Бригады мучеников аль-Аксы".

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