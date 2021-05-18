ЦАХАЛ: военнослужащий был ранен на КПП "Эрез" во время проезда грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что 19-летний военнослужащий получил легкие ранения в результате минометного обстрела территории КПП "Эрез", когда через этот пропускной пункт в сектор Газы проезжали грузовики с гуманитарной помощью.

Раненый, получивший осколочные ранения, доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Медики подтверждают: угрозы жизни нет.

На фоне сообщения о раненом солдате интенсивные ракетно-минометные обстрелы из Газы продолжаются.

Израиль продолжает поставки в Газу гуманитарных грузов. Ранее через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы с израильской территории проехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом). Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям. Во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.