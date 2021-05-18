Полиции известны имена арабов, причастных к убийству Игаля Йегошуа в Лоде

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают расследование обстоятельств нападения на Игаля Йегошуа, 56-летнего жителя Лода, который пострадал в результате линча, устроенного арабскими погромщиками. 17 мая Игаль Йегошуа умер в больнице "Асаф а-Рофе".

Как сообщили радиостанция "Кан Бет" и газета "Едиот Ахронот", полиции известны имена десяти подозреваемых в прямой причастности к нападению на Игаля Йегошуа. В ближайшее время подозреваемые будут задержаны.

Согласно материалам расследования, Игаль Йегошуа подвергся нападению со стороны двух групп арабов. Сначала в его автомобиль был брошен камень. Это привело к тому, что стекло было разбито, а Игаль Йегошуа получил ранения. Он продолжил ехать, но еще одна группа арабов бросила тяжелый блок, что привело к дополнительному ранению. Толпа приблизилась к автомобилю и начала избивать Игаля Йегошуа. Он сумел самостоятельно добраться до парковки возле его дома, где потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Усилия оказались тщетными, и 17 мая Игаль Йегошуа скончался.

Ирина, вдова Игаля, в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказала, что их семья жила около 20 лет в районе Ганей Авив в Лоде. Она говорит, что Игаля знали многие, он работал электриком и многим помогал. Без отца остались двое сыновей.

Министр внутренней безопасности Амир Охана беседовал накануне с министром обороны Бени Ганцем. Министры пришли к договоренности о продлении действия чрезвычайного положения в Лоде. Не исключено, что режим ЧП будет продлен на неделю.