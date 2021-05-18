Иерусалим:
13 - 26°
Тель-Авив:
19 - 24°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 мая 2021 г., 06:22

Полиции известны имена арабов, причастных к убийству Игаля Йегошуа в Лоде

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиции известны имена арабов, причастных к убийству Игаля Йегошуа в Лоде

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают расследование обстоятельств нападения на Игаля Йегошуа, 56-летнего жителя Лода, который пострадал в результате линча, устроенного арабскими погромщиками. 17 мая Игаль Йегошуа умер в больнице "Асаф а-Рофе".

Как сообщили радиостанция "Кан Бет" и газета "Едиот Ахронот", полиции известны имена десяти подозреваемых в прямой причастности к нападению на Игаля Йегошуа. В ближайшее время подозреваемые будут задержаны.

Согласно материалам расследования, Игаль Йегошуа подвергся нападению со стороны двух групп арабов. Сначала в его автомобиль был брошен камень. Это привело к тому, что стекло было разбито, а Игаль Йегошуа получил ранения. Он продолжил ехать, но еще одна группа арабов бросила тяжелый блок, что привело к дополнительному ранению. Толпа приблизилась к автомобилю и начала избивать Игаля Йегошуа. Он сумел самостоятельно добраться до парковки возле его дома, где потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Усилия оказались тщетными, и 17 мая Игаль Йегошуа скончался.


Ирина, вдова Игаля, в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказала, что их семья жила около 20 лет в районе Ганей Авив в Лоде. Она говорит, что Игаля знали многие, он работал электриком и многим помогал. Без отца остались двое сыновей.

Министр внутренней безопасности Амир Охана беседовал накануне с министром обороны Бени Ганцем. Министры пришли к договоренности о продлении действия чрезвычайного положения в Лоде. Не исключено, что режим ЧП будет продлен на неделю.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:15 Начались работы по восстановлению сожженных синагог в Лоде
08:13 В арабском секторе объявлена всеобщая забастовка
08:09 ЦАХАЛ: только одна из шести ракет, выпущенных из Ливана, упала на израильской территории
08:05 ЦАХАЛ: с начала операции "Страж стен" в Газе уничтожены не менее 160 боевиков
08:03 Ракета попала в дом в Шаар а-Негев, пострадавших нет
08:00 Антитеррористическая операция "Страж стен": восьмой день
07:37 ЦАХАЛ опубликовал отчет о ночных авиаударах по целям в Газе. ВИДЕО
07:33 ЦАХАЛ: с вечера до утра 18 мая из Газы были выпущены 90 ракет, более 20% упали в секторе
06:53 Управление тылом опубликовало новые распоряжения, действительные до 20 мая
06:37 ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в секторе Газы
Загрузка...