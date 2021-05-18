Иерусалим:
13 - 26°
Тель-Авив:
19 - 24°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 мая 2021 г., 12:07

Израиль осуществил поставку топлива в сектор Газы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль осуществил поставку топлива в сектор Газы

Несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию "Страж стен", через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы с израильской территории проехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом).

Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям.

Один из водителей, житель Беэр-Шевы, в эфире радиостанции "Кан Бет" признал, что ему было непросто доставлять топливо к границе Газы, находясь под угрозой минометных обстрелов и зная о том, что в любой момент из Газы могут обстрелять его дом.

Отметим, что именно во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:51 ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газы
13:23 В результате обстрела из Газы ранен военнослужащий
13:03 Антитеррористическая операция "Страж стен": восьмой день
12:57 ЦАХАЛ: уничтожены еще девять ракетных установок в Газе
12:41 Продолжаются ракетные обстрелы из сектора Газы
12:35 ЦАХАЛ: атакованы дома 12 командиров боевиков ХАМАСа
12:08 ЦАХАЛ атаковал боевиков на юге Газы, предотвратив обстрел
12:07 Израиль осуществил поставку топлива в сектор Газы
11:59 Ракетный обстрел Офаким и приграничных населенных пунктов
11:40 В Эйлате в результате поражения электротоком погиб рабочий
Загрузка...