Израиль осуществил поставку топлива в сектор Газы

Несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию "Страж стен", через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы с израильской территории проехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом).

Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям.

Один из водителей, житель Беэр-Шевы, в эфире радиостанции "Кан Бет" признал, что ему было непросто доставлять топливо к границе Газы, находясь под угрозой минометных обстрелов и зная о том, что в любой момент из Газы могут обстрелять его дом.

Отметим, что именно во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.