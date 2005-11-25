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В Израиле

Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 14 подозреваемых в терроре

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Операция
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Аль-Хадар, Тэль, Дир Истия, Зууба, Аль-Ямун, Дура аль-Кара, а также около деревни Буркин, где была слышна перестрелка.

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В общей сложности задержаны 14 подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Мая 2022
ЦАХАЛ проводит операцию около деревни Буркин
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