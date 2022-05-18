Полиция утвердила маршрут "Марша с флагами" через Шхемские ворота

Полиция приняла решение, что "Марш с флагами" пройдет через Шхемские ворота и улицу А-Гай в сторону Стены плача.

"Марш с флагами" состоится 29 мая в День Иерусалима. . В прошлом году Марш с флагами не проходил через Шхемские ворота, несмотря на то что полиция также рекомендовала разрешить этот маршрут.