В результате ДТП на севере Израиля погиб мотоциклист

Вечером в среду, 18 мая, на 70-й трассе столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мотоциклист получил крайне тяжелые травмы.

Пострадавший был доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии, где медики были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция проводит расследование в связи с данной аварией.