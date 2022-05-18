В результате ДТП на севере Израиля погиб мотоциклист
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Вечером в среду, 18 мая, на 70-й трассе столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мотоциклист получил крайне тяжелые травмы.
Пострадавший был доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии, где медики были вынуждены констатировать его смерть.
Полиция проводит расследование в связи с данной аварией.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Мая 2022
В Тель-Авиве в ДТП была тяжело травмирована пожилая женщина
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