adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 25°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В Израиле

Прогноз погоды на 18 мая: среднесезонная температура, переменная облачность

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 18 мая: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 мая, температура будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами туман в низинах.

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 15-30, в Мицпе-Рамоне – 13-26, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-31, на Голанских высотах – 13-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-60 см.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В четверг-пятницу – солнечно, постепенное повышение температуры. В субботу – без существенных изменений.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

07:00 Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла, смертность снизилась
06:51 Коронавирус в мире: более 524 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
06:03 Австралия ввела санкции против российских пропагандистов и силовиков
05:54 Прогноз погоды на 18 мая: среднесезонная температура, переменная облачность
23:26 Подозрение на проникновение террористов в Шавей Шомрон
19:58 Врачи объявили забастовку в знак протеста против нападения в больнице "Адаса Ар а-Цофим"
19:51 Подозрение на попытку диверсии на Мероне: задержаны ультраортодоксы с рабочими инструментами
19:16 Reuters: с "Азовстали" выехали еще семь автобусов
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5