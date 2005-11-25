Прогноз погоды на 18 мая: среднесезонная температура, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 мая, температура будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами туман в низинах.

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 15-30, в Мицпе-Рамоне – 13-26, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-31, на Голанских высотах – 13-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-60 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В четверг-пятницу – солнечно, постепенное повышение температуры. В субботу – без существенных изменений.