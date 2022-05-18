В Хайфе и Тель-Авиве пройдут проукраинские мероприятия

В среду, 18 мая, в 19:00, у здания генерального консульства России в Хайфе по адресу а-Парсим, 24, состоится митинг в поддержку Украины.

В четверг, 19 мая, в Международный день Вышиванки, движение "Израильские друзья Украины" и посольство Украины в Израиле организуют шествие по бульвару Ротшильд. Мероприятие носит название "Марш разрушенных городов Украины". Шествие стартует в начале бульвара Ротшильд (Ротшильд, 2) в 19:00.