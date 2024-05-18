18 мая в возрасте 85 лет после продолжительной болезни умерла Яэль Даян, израильская писательница и политик.

Яэль Даян. Краткая справка

Яэль Даян – дочь генерала генерала Моше Даяна. Родилась в Нахалале. После службы в ЦАХАЛе изучала международные отношения в Еврейском университете и биологию в Открытом университете. С 1959 по 1967 год жила в Греции. Вышла замуж за Дова Cиона, у пары родились двое детей.

Яэль Даян до начала политической карьеры была писателем и журналистом, её колонки печатали ведущие израильские газеты: "Едиот Ахронот", "Маарив", "Аль а-Мишмар" и "Давар". Она также опубликовала шесть рассказов, воспоминания о Шестидневной войне и биографию отца, Моше Даяна. Даян была антивоенной активисткой, возглавляла "Шалом ахшав", проводила по всему миру лекции на темы мира и безопасности. В Израиле возглавляла кампании в защиту прав человека, женщин и ЛГБТ-сообщества.

В 1992 году Яэль Даян была избрана в Кнессет от партии "Авода" и возглавила комиссию по правам женщин. Переизбиралась в 1996 и 1999 годах (от блока "Единый Израиль").

После поражения на выборах 2003 года, она покинула партию "Авода" и присоединилась к "Мерецу". Возглавила список партии на муниципальных выборах в Тель-Авиве 2004 года, партия получила 5 из 31 мест и вошла в коалицию Рона Хульдаи. До 2013 года отвечала за социальные службы города. Мэр города Рон Хульдаи предпочёл не включать Яэль в список на выборы 2013 года, и она закончила свою политическую карьеру.