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Израиль

Умер мотоциклист, попавший в аварию на 70-й трассе

время публикации: 18 мая 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 08:57
Умер мотоциклист, попавший в аварию на 70-й трассе
Flash90. Фото: Й.Зелигер

От полученных травм скончался 27-летний мужчина, не справившийся с управлением мотоциклом на 70-й трассе около съезда на Клиль (северо-восточней Акко). Он был доставлен в больницу "Галиль" в критическом состоянии и вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается, что он попал в аварию, возвращаясь после ночной смены в больнице "Галиль", где работал охранником.

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