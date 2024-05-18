Умер мотоциклист, попавший в аварию на 70-й трассе
время публикации: 18 мая 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 08:57
От полученных травм скончался 27-летний мужчина, не справившийся с управлением мотоциклом на 70-й трассе около съезда на Клиль (северо-восточней Акко). Он был доставлен в больницу "Галиль" в критическом состоянии и вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Сообщается, что он попал в аварию, возвращаясь после ночной смены в больнице "Галиль", где работал охранником.
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