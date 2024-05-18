Истребители ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы"

Истребители ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру и военные сооружения "Хизбаллы" в районах Айта аш-Шааб, Аль-Адиса, Итарун и Рамия на юге Ливана.

Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в субботу, 18 мая, в районе Ифтах упал БПЛА-камикадзе, пострадавших в результате этого инцидента нет.

После предупреждений о ракетных обстрелах, звучавших в течение дня на севере страны, было зафиксировано несколько пусков, большинство ракет упало на незастроенной территории, пострадавших не было.