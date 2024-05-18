В Дженине нанесен авиаудар по штабу террористов: уничтожен "ТОП-1" в списке. Видео

В ночь на 18 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный штаб террористов в Дженине. В результате атаки был ликвидирован один из лидеров террористов Ислам Хамайса – он был "ТОП-1" среди разыскиваемых террористов в Дженине.

Ислам Хамайса был ответственен за серию терактов и диверсий в северной Самарии, в том числе за вооруженное нападение в Хермеше в мае 2023 года, когда террористами был убит 32-летний Меир Тамари. Он также был ответственен за теракт в июне 2023 года, когда были ранены пять израильтян.

В штабе вместе с Хамайсой находились еще несколько "ключевых террористов", причастных к атакам в северной Самарии, сообщает ШАБАК.