В Дженине нанесен авиаудар по штабу террористов: уничтожен "ТОП-1" в списке. Видео
время публикации: 18 мая 2024 г., 03:33 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 06:11
В ночь на 18 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный штаб террористов в Дженине. В результате атаки был ликвидирован один из лидеров террористов Ислам Хамайса – он был "ТОП-1" среди разыскиваемых террористов в Дженине.
Ислам Хамайса был ответственен за серию терактов и диверсий в северной Самарии, в том числе за вооруженное нападение в Хермеше в мае 2023 года, когда террористами был убит 32-летний Меир Тамари. Он также был ответственен за теракт в июне 2023 года, когда были ранены пять израильтян.
В штабе вместе с Хамайсой находились еще несколько "ключевых террористов", причастных к атакам в северной Самарии, сообщает ШАБАК.