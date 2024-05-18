Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 18 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Жарко и солнечно. Штиль на израильском побережье Средиземного моря и Эйлатского залива.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 16-30, в Хайфе – 18-26, в Эйлате – 24-40, в Беэр-Шеве – 19-36, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 23-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-28, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-36, на Голанских высотах – 17-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 10-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник – жарко, солнечно. Во вторник жара спадет.