В восточных районах Рафиаха уничтожены более 80 террористов
время публикации: 18 мая 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 16:02
Бойцы бригады "Гивати" уже несколько недель действуют в восточных районах Рафиаха (Рафаха). За это время были уничтожены более 80 террористов.
В ходе спецопераций бойцы батальона "Цабар" бригады "Гивати" обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, гранат и патронов.
Бойцы "Гивати" выявили в этом районе важные объекты подземной инфраструктуры. Десятки объектов террористической инфраструктуры были уничтожены.
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