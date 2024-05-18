x
18 мая 2024
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 мая 2024
|
18 мая 2024
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В восточных районах Рафиаха уничтожены более 80 террористов

время публикации: 18 мая 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 16:02
В восточных районах Рафиаха уничтожены более 80 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Гивати" уже несколько недель действуют в восточных районах Рафиаха (Рафаха). За это время были уничтожены более 80 террористов.

В ходе спецопераций бойцы батальона "Цабар" бригады "Гивати" обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, гранат и патронов.

Бойцы "Гивати" выявили в этом районе важные объекты подземной инфраструктуры. Десятки объектов террористической инфраструктуры были уничтожены.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2024

225-й день войны в Израиле. Хронология событий