В восточных районах Рафиаха уничтожены более 80 террористов

Бойцы бригады "Гивати" уже несколько недель действуют в восточных районах Рафиаха (Рафаха). За это время были уничтожены более 80 террористов.

В ходе спецопераций бойцы батальона "Цабар" бригады "Гивати" обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, гранат и патронов.

Бойцы "Гивати" выявили в этом районе важные объекты подземной инфраструктуры. Десятки объектов террористической инфраструктуры были уничтожены.