Парламент Азербайджана утвердил открытие посольства в Тель-Авиве и представительства в Рамалле

В пятницу, 18 ноября, на заседании Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) были приняты законопроекты "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)" и "Об учреждении представительского офиса Азербайджана в Палестине (в городе Рамалла)", сообщает агентство Trend.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид приветствовал это решение и опубликовал следующий комментарий: "Я приветствую решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Израиле. Азербайджан является важным партнером Израиля и домом для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире. Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между нашими странами. Этот шаг является плодом усилий израильского правительства по наведению прочных политических мостов с мусульманским миром. Я хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева и поздравить азербайджанский народ, который теперь будет представлен в Государстве Израиль".

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Канцелярия премьер-министра Израиля отмечает, что речь идет об историческом событии – открытии в Израиле первого посольства страны с преобладающим шиитским населением.

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Отметим, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле принято на фоне восстановления дипломатических отношений между Турцией и Израилем и возвращения турецкого посла в еврейское государство.

Напомним также, что посольство Армении в Израиле было открыто в 2020 году. Вскоре после начала войны в Нагорном Карабахе посол был отозван в Ереван, он вернулся в Израиль только в апреле 2022 года.