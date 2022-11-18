Расколотая оппозиция и война Нетаниягу с религиозным сионизмом. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Заседание фракции "Ционут Датит" проходило за полчаса до открытия пленарного заседания, на котором Кнессет 25-го созыва был приведен к присяге. Бецалель Смотрич является одной из наиболее интригующих фигур коалиционных переговоров и будущего правительства, и в небольшом помещении, где собралась фракция, было очень много людей. Глава партии произнес несколько слов, приличествующих дню (открытие Кнессета, теракт а Ариэле) и моменту (разгар коалиционных переговоров) и отказался отвечать на вопросы. Возмущенные журналисты зашумели, а пресс-секретарь Смотрича виновато улыбнулся и сказал: "Нам тоже нужно время, чтобы прийти в себя".

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Эта фраза наиболее точно отражает атмосферу, царившую в Кнессете в день его приведения к присяге. Депутаты – новые, действующие, вернувшиеся после перерыва – говорили то, что им полагалось, но выглядели спокойными и даже несколько умиротворенными. Пятые за три с половиной года выборы позади, их удалось пережить и остаться в Кнессете, шестых выборов на горизонте нет, можно ненадолго расслабиться. В коридорах Кнессета по-дружески беседовали Константин (Йоэль) Развозов и Шломо Караи, Амир Охана и Хили Трупер. Почти ничто в Кнессете в этот день не напоминало о едва стихших предвыборных боях. Даже демонстративный выход депутатов от ХАДАШ-ТААЛ из зала заседаний, чтобы не находиться там во время исполнения государственного гимна, даже попытка спикера Кнессета Мики Леви использовать торжественную речь для того, чтобы свести счеты с теми, кто совсем недавно портил ему кровь будучи в оппозиции, не привели к вспышке. Кнессет начал свою работу спокойно и полусонно, что в первую очередь является серьезным предупреждающим сигналом для оппозиции.

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Если не будет создано правительство национального единства, а, судя по всему, на первых этапах оно создано не будет, на повестке дня Кнессета окажутся очень спорные вопросы. Достаточно взглянуть даже на то, что уже озвучено, чтобы понять насколько бурные времена нас ожидают.

"Ликуд" и "Яадут а-Тора" договорились возродить к жизни закон, позволяющий больницам запретить внос квасного на их территорию. Бен-Гвиру уже обещана легализация йешивы в Хомеш, упорядочивание статуса десятков поселений и форпостов. Юридическая реформа, хоть и блокируется Нетаниягу (об этом подробнее дальше), но в той или иной форме будет осуществлена. И ни слова еще не сказано об увеличении финансирования йешив. Все это должно было наполнить оппозицию энергией, однако пока что энергия направлена внутрь, как будто выборы еще продолжаются.

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"Формально Яир Лапид будет главой оппозиции, однако только формально", – сказал мне на этой неделе в Кнессете один из депутатов, и, судя по всему, дал очень точное определение ситуации, в которой находится все еще глава правительства Израиля. На заседание глав оппозиционных партий не был приглашен Айман Удэ. Это было сделано, чтобы не раздражать Авигдора Либермана и очень не понравилось Мерав Михаэли, которой, впрочем, не нравится сегодня почти ничто из того, что делает Яир Лапид.

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Бени Ганц открыто обвинил Лапида в том, что кампания, которую он проводил, привела блок к поражению. "Были те, кто стремились только к ничьей, были те, кто продвигали тактику крупной партии, и вот результат", – сказал Ганц. Вместе с решением не рекомендовать Лапида даже формально на пост премьер-министра это недвусмысленный вотум недоверия главе недавнего блока.

Авигдор Либерман подошел к началу работы Кнессета в наилучшей для оппозиционера ситуации. Большинство шагов будущей коалиции, в первую очередь законопроекты, которые продвигают религиозные партии, это семена, на которых, как надеются в НДИ, взойдут мандаты Либермана на следующих выборах. Но пока он вспоминает высокое искусство оппозиционного троллинга. Первый законопроект НДИ, касающийся распространения суверенитета на Иорданскую долину, это бомба большого радиуса действия. В "Ликуде" будут очень плохо выглядеть, голосуя против, а в "Еш Атид" будут очень плохо выглядеть в глазах собственных избирателей, если проголосует за. Хорошо будет выглядеть только Авигдор Либерман.

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Союз Ганца и Либермана, о котором много говорят в Кнессете, даже если и существует, то весьма поверхностный. В НДИ (и не только в НДИ) партия "Махане Мамлахти" воспринимается как главный подозреваемый на вступление в союз с Нетаниягу. Но и без этого Ганц не скрывает своего желания поддерживать хорошие отношения с ультраортодоксальными партиями. Либерман там давно превратился во "врага номер 1". Поэтому трудно представить их в одной коалиции в нынешнем Кнессете, но один общий неприятель у них уже сформировался. Зовут его Яир Лапид. Об отношениях между Ганцем и Лапидом сказано уже достаточно. А кошка, пробежавшая между Лапидом и Либерманом, имеет много оттенков. В том числе, касающихся русскоязычных репатриантов. В день выборов в Кнессет 24-го созыва сайт NEWSru.co.il провел виртуальный exit poll. По его результатам, НДИ получила 34%, "Ликуд" – 24%, а "Еш Атид" – 21%. По прошествии года и семи месяцев результаты виртуального exit poll в день выборов в Кнессет 25-го созыва показали, что за "Еш Атид" проголосовали 30%, за НДИ – 29%, за "Ликуд" – 20%. Но если потери партии Нетаниягу очевидно связаны с отсутствием кампании на "русской улице", то взлет "Еш Атид" связан больше чем с одним фактором. Это может быть и эффективность кампании "крупной партии", это может быть и более четкая позиция партии Лапида по вопросу о войне в Украине. Как бы то ни было, в НДИ однозначно чувствуют угрозу, исходящую от "Еш Атид", и будут счастливы сделать все, чтобы авторитет Лапида как главы оппозиции был ограничен. Даже если ради этого надо координировать шаги с Бени Ганцем. С тем самым Ганцем, по поводу которого в 2019 году Либерман сказал, что он может создать коалицию только с медведями на северном полюсе.

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Все еще премьер-министр Яир Лапид понимает всю глубину проблемы, перед которой он находится. Ни Ганц, ни Либерман, ни Михаэли, ни Удэ не считают его своим лидером. Глава фракции РААМ Уалид Таха и вовсе заявил на этой неделе, что он не считает себя частью блока Лапида и ничем ему не обязан. Проблемы у Лапида не только в ближнем и дальнем зарубежье, но и в его собственном доме. Депутат Рам Бен-Барак уже заявил о готовности баллотироваться против Лапида, когда в партии будут праймериз. На этой неделе премьер-министр закрыл журналистам двери помещения, где проходило заседание фракции. Аплодисменты, доносившиеся оттуда, вряд ли могут кого-то ввести в заблуждение. Политическая карьера Яира Лапида никогда еще не была в столь тяжелом положении, как сейчас.

У партии "Авода" также немало забот, там готовятся к торжественной церемонии "казни" Мерав Михаэли. При этом, складывается впечатление, что в "Партии труда" пришли в себя раньше всех, и готовятся дать бой будущей коалиции. Депутаты Гилад Карив и Эфрат Райтен проведут на следующей неделе первое мероприятие "по борьбе с угрозой демократии". Если главными "спасителями демократии" являются Карив и Райтен – это немало говорит о ситуации в оппозиции.

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Тем, кому нужны были доказательства того, сколь раздроблена будущая оппозиция, получили их на заседании распределительной комиссии Кнессета. Еще до создания коалиции, парламент обязан составить временный состав финансовой комиссии, временный состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и назначить нескольких вице-спикеров. Глава фракции "Еш Атид" Боаз Топоровски едва не лишился дара речи, когда узнал, что в "Махане Мамлахти" быстро заключили сделку с "Ликудом" (автор – Зеэв Элькин) и получили по два места в каждой комиссии в обход "Еш Атид".

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Добавим только, что "Ликуд" предоставил пост вице-спикера Ахмаду Тиби (ХАДАШ-ТААЛ) вместо представителей НДИ или "Еш Атид". "Партия сторонников террора" – так многократно называли в "Ликуде" список ХАДАШ-ТААЛ. С кем только не пойдешь на сделку, чтобы расколоть оппозицию.

В "Ликуде" продолжают попытки создать коалицию в кратчайшие сроки. Дедлайн, установленный к настоящему моменту Нетаниягу, это следующая среда, 23 ноября. В окружении главы "Ликуда" заявляют, что готовы привести к присяге и правительство меньшинства, если к тому моменту не удастся договориться с "Ционут Датит". Это означает, что соглашения с остальными партиями должны быть заключены не позднее 21 ноября. Возможно, но очень непросто.

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Биньямин Нетаниягу своими руками запутал несложную ситуацию, загнав себя и всю систему в очередной тупик. Многие сегодня спрашивают себя: случайно или сознательно он это сделал.

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Очень трудно понять причину враждебности, которую испытывает Нетаниягу по отношению к религиозному сионизму. Если попытки всеми силами уничтожить "Байт Иегуди" и производные от нее партии можно было объяснить желанием свести личные счеты с Айелет Шакед и Нафтали Беннетом, то попытка унизить и лишить влияния Бецалеля Смотрича говорит о том, что проблема глубже.

Нетаниягу раз за разом ведет себя в ходе предвыборной кампании так, как будто партии религиозного сионизма – это его персональная дочерняя фирма. Он их перекраивает, сшивает, склеивает. А затем делает их очень тонкими, легкими и почти незаметными.

Арье Дери с самого начала не хотел быть министром финансов. В период мирового экономического кризиса соглашаться на назначение, которое неминуемо повлечет подачу апелляций в БАГАЦ, соглашаться на должность, которую Нетаниягу все равно будет контролировать? К тому же экономические воззрения Дери заметно отличаются от неолиберальных взглядов главы "Ликуда". Лидер ШАС был бы рад расширенному портфелю главы МВД плюс министерство по делам религий. То есть именно тот пакет, который на момент написания этих строк люди Нетаниягу представляют как большой компромисс.

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Зачем нужна была вся это комбинация? Чтобы провести Смотрича через все круги переговорного ада, заставить утратить самообладание, совершить ошибки, и тем самым понизить его цену? В политических кругах есть те, кто утверждают, что публикация Анны Райвой в "Маариве" о переговорах, которые якобы ведут "Ликуд", "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" продиктованы той же целью.

Смотрич не ошибся. Услышав отказ Нетаниягу предоставить ему портфель министра финансов, Смотрич сделал заранее обдуманный ход. "Тогда министерство обороны", – сказал он. Об этом Нетаниягу не был готов и слушать. И не из-за угроз из США. И не из-за опасений, что Смотрич поведет армию на штурм Храмовой горы. Все гораздо прозаичней: минфин у Дери, минобороны у Смотрича, МИД Нетаниягу очень хочет отдать Рону Дермеру. Правящая партия отказывается от трех наиболее весомых портфелей. Нетаниягу не может не осознавать опасность "интифады" в "Ликуде".

На протяжении девяти дней Нетаниягу пытался "размягчить" Смотрича. Он не приглашал его на встречу, его люди говорили о том, что Смотрич срывает создание правительства ради "джоба".

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Но Смотрич – не Беннет. Совсем не Беннет. Он играл эту партию без капли комплекса неполноценности. Он заручился поддержкой ведущих раввинов религиозного сионизма, получил гарантии Бен-Гвира, что тот не войдет в коалицию сам, и продолжал требовать портфель главы оборонного ведомства. Нетаниягу понял, что необходим компромисс.

Если то, что известно к данному моменту, правда, Смотрич получит урезанный портфель министра финансов. Его партия также получит два небольших министерства (в политических кругах зазвучало имя Орит Струк в качестве кандидата на пост министра по делам алии и интеграции), и войдет в коалицию. Подчеркнем еще раз: если это правда. На данным этапе коалиционных переговоров туман и распускание слухов – вполне легитимные средства.

Тем временем, Итамар Бен-Гвир наслаждается ролью "взрослого и ответственного". Он призывает Нетаниягу и Смотрича к миру и одновременно получает от Нетаниягу подарки, которые предназначались главе "Ционут Датит". Легализация форпостов, изменение закона о размежевании, реализация компромисса по Эвьятару – все это важнее избирателям Смотрича. Но Нетаниягу дал это Бен-Гвиру, рассчитывая таким образом разорвать союз лидеров правых. Бен-Гвир поблагодарил и представил список из десятков пунктов реформ юридической системы. В 2013 году Нетаниягу не удалось развалить "братский" союз Лапида и Беннета. В 2022 году Нетаниягу пока не удается развалить союз Бен-Гвира и Смотрича.

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С ультраортодоксами тоже не все гладко. Нетаниягу дал им понять, что закон о преодолении вето БАГАЦа не будет принят в ближайшее время. "Яадут а-Тора" и ШАС нуждаются в этом законе, так как намерены провести закон о призыве, который наверняка будет отменен БАГАЦем. Нетаниягу не торопится. Он никогда не был сторонником активных реформ юридической системы и всегда возражал против "пискат итгабрут". Очень может быть, что коалиционные партнеры вынудят его пойти на те или иные шаги, как в свое время вынудили поддержать принятие закона о национальном характере государства. Но консерватор Нетаниягу сделает все для того, чтобы реформы были медленными и минорными. Бюджетные вопросы, а также многие законопроекты, которые важны для ультраортодоксального сектора, Нетаниягу также пытается отложить на потом. В "Яадут а-Тора" разочарованно говорят о том, что глава "Ликуда" вернулся к идее "приведем к присяге правительство, а там договоримся". В "Яадут а-Тора" пытаются получить максимум, пока идут переговоры.

И есть еще один сценарий, который нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на то, что он выглядит малореальным. Этот сценарий заключается в том, что Нетаниягу возможно просто не хочет создавать праворелигиозную коалицию, и ищет возможность обвинить Смотрича или кого-то еще в срыве переговоров. Этот сценарий выглядит крайне маловероятным, так как за полтора года, прошедшие с момента создания правительства Беннета-Лапида, Нетаниягу поднял до небес планку ожиданий в правом лагере. Ожиданий возвращения к власти, ожиданий правой коалиции, ожиданий реформ. "На сей раз у Нетаниягу не будет убедительных объяснений, почему он не сделал то, что обещал", – раз за разом говорят те, кто до сих пор безусловно и безоговорочно поддерживали лидера "Ликуда". Термин общественная легитимность, несмотря на всю его аморфность и слабую осязаемость, все же существует. У Нетаниягу нет легитимации вновь говорить о правом правительстве и прятаться под крыло левоцентристов. Это будет на один обман больше, чем самые убежденные сторонники Нетаниягу смогут переварить.

В самом "Ликуде" смиренно ждут момента, когда депутатам сообщат о портфелях, которые они получат. При этом желание Нетаниягу назначить Рона Дермера на пост главы МИДа вызывает вполне озвучиваемое раздражение. Несмотря на него, Нетаниягу все еще рассчитывает на то, что ему удастся провести это назначение.

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На следующей неделе "Ликуд" намерен сменить спикера Кнессета. Главным кандидатом является Амир Охана, однако на этот пост претендуют еще несколько ликудников. Ни одно назначение не проходит гладко.

И последнее. За день до приведения Кнессета к присяге болельщики команды "Бней Сахнин" свистели во время исполнения "А-Тиквы" и выкрикивали лозунги о "спасении Палестины духом и кровью". На следующий день в Кнессете депутаты от ХАДАШ-ТААЛ отказались фотографироваться на фоне израильского флага и вышли из зала перед исполнением гимна. Действия первых не противоречат закону. Действия вторых не противоречат уставу Кнессета. Но если в Израиле вновь вспыхнут погромы, как было весной 2021 года, стоит вспомнить, с каким привычным спокойствием мы отнеслись к этим проявлением враждебности по отношению к символике государства со стороны граждан и их представителей в парламенте.