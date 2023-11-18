ЦАХАЛ назвал имена еще шестерых погибших военнослужащих

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще шестерых военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Прапорщик запаса Давид (Дуди) Дигми, 43 года, из Ришон ле-Циона, парамедик Южной бригады Дивизии Газы, погиб 7 ноября.

Старший сержант Шломо Гуртовник, 21 год, из Модиин-Маккабим-Реут, медик 46-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады ("Иквот а-Барзель"), погиб в бою в секторе Газы.

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Капитан Эден Провисор, 21 год, из Альфей Менаше, командир взвода 52-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады ("Иквот а-Барзель"), погиб в бою в секторе Газы.

Старший сержант Ади Малик Харб, 19 лет, из Бейт-Джан, боец "Сайерет Нахаль" бригады "Нахаль", погиб в бою в секторе Газы.

Старший сержант Шахар Фридман, 21 год, из Иерусалима, боец 101 батальона десантной бригады, погиб в бою в секторе Газы.

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Майор Джамаль Аббас, 23 года из Пкиин, командир роты в 101 батальоне десантной бригады.