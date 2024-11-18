Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Набатии, на юге Ливана. Судя по имеющимся данным, это первая атака израильской авиации в Ливане за сегодняшний день.

Отметим, что впервые за многие недели минувшей ночью не сообщалось об ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в Ливане.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщало, что 17 ноября 11 человек были убиты и 48 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" в районе Тира на юге Ливана. Также 17 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Бейруте.