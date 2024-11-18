Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 18.11.2024: операции в Шхеме, около Рамаллы, в Бейт-Лехеме
время публикации: 18 ноября 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 06:46
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 ноября действовали в Шхеме (в районе Балата аль-Балад), около Рамаллы (в Сильуаде), около Бейт-Лехема (в Даэйшэ), около Хеврона (в Дуре).
Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 ноября.
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