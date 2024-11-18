Ракетный обстрел центра Израиля из Ливана: есть раненые

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что система раннего предупреждения в центре Израиля была активирована в связи с запуском ракеты из Ливана. Она была перехвачена системой ПРО.

Обломками ракетами повреждена линия электропередачи, на границе Рамат-Гана и Бней-Брака возникло возгорание. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов. В нескольких районах произошло отключение электричества.

Телеканал "Кан-11" передал, что повреждены несколько офисных зданий, повреждения видны до уровня 15 этажа.

В результате обстрела ранены пять человек. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что 54-летняя женщина ранена тяжело, состояние еще одного человека средней тяжести, остальные получили легкие ранения. Раненые доставлены в больницы "Бейлинсон" и "Шиба".

Спасательные службы продолжают проверять офисные здания рядом с местом падения ракеты, чтобы убедиться, что там нет раненых.