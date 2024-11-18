В поселке Хевель-Модиин тяжело травмирован рабочий

В понедельник, 18 ноября, в поселке Хевель-Модиин на строительной площадке в результате падения с большой высоты был тяжело травмирован рабочий, мужчина 63 лет.

Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По сведениям парамедиков, мужчина упал во время выполнения ремонтных работ.

Начато расследование.