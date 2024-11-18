x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 15:44
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В поселке Хевель-Модиин тяжело травмирован рабочий

время публикации: 18 ноября 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:59
В поселке Хевель-Модиин тяжело травмирован рабочий
Пресс-служба МАДА

В понедельник, 18 ноября, в поселке Хевель-Модиин на строительной площадке в результате падения с большой высоты был тяжело травмирован рабочий, мужчина 63 лет.

Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По сведениям парамедиков, мужчина упал во время выполнения ремонтных работ.

Начато расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook