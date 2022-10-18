Австралия отказалась признавать Иерусалим столицей Израиля. Австралийский посол вызван в МИД

17 октября правительство Австралии отменило решение предыдущего кабинета министров о признании Западного Иерусалима столицей Израиля, заявив, что статус города должен быть определен путем мирных переговоров между Израилем и "палестинским народом", передает агентство Reuters.

При этом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна "всегда будет верным другом Израиля" и привержена формуле "два государства для двух народов", в соответствии с которой Израиль и будущее палестинское государство будут сосуществовать в мире в рамках международно признанных границ.

adv_11 incontent_1

После этого заявления австралийского МИДа посол Австралии в Израиле Пол Гриффитс был вызван в израильский МИД для разъяснений.

adv_12 m_ar_1

Напомним, что Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года. Соответствующее решение было принято при деятельном участии предыдущего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Однако посольство Австралии не было перенесено в Иерусалим.

Нынешняя глава МИД Австралии Пенни Вонг считает, что решение Моррисона было поспешным и непродуманным, оно привело к конфликту со многими мусульманскими странами, в том числе с соседней Индонезией.

adv_13 incontent_2

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил по этому поводу: "Поскольку принятое в Австралии решение было поспешной реакцией в ответ на ошибочную публикацию в СМИ, нам остаётся только надеяться, что к другим вопросам австралийское правительство относится более серьёзно.

adv_14 m_ar_2

Иерусалим – вечная, единая столица Израиля. Ничто и никогда этого не изменит".