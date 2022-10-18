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    В Израиле

    Австралия отказалась признавать Иерусалим столицей Израиля. Австралийский посол вызван в МИД

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    Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг
    Australia Pool via AP

    17 октября правительство Австралии отменило решение предыдущего кабинета министров о признании Западного Иерусалима столицей Израиля, заявив, что статус города должен быть определен путем мирных переговоров между Израилем и "палестинским народом", передает агентство Reuters.

    При этом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна "всегда будет верным другом Израиля" и привержена формуле "два государства для двух народов", в соответствии с которой Израиль и будущее палестинское государство будут сосуществовать в мире в рамках международно признанных границ.

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    После этого заявления австралийского МИДа посол Австралии в Израиле Пол Гриффитс был вызван в израильский МИД для разъяснений.

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    Напомним, что Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года. Соответствующее решение было принято при деятельном участии предыдущего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Однако посольство Австралии не было перенесено в Иерусалим.

    Нынешняя глава МИД Австралии Пенни Вонг считает, что решение Моррисона было поспешным и непродуманным, оно привело к конфликту со многими мусульманскими странами, в том числе с соседней Индонезией.

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    Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил по этому поводу: "Поскольку принятое в Австралии решение было поспешной реакцией в ответ на ошибочную публикацию в СМИ, нам остаётся только надеяться, что к другим вопросам австралийское правительство относится более серьёзно.

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    Иерусалим – вечная, единая столица Израиля. Ничто и никогда этого не изменит".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Апреля 2019
    В Иерусалиме открылось торговое и военное представительство Австралии
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Декабря 2018
    Австралийские лейбористы признают Палестину в случае победы на выборах
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Декабря 2018
    Решение Австралии о статусе Иерусалима: Бахрейн – за, Иордания – против
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 Декабря 2018
    Австралия официально признала Западный Иерусалим столицей Израиля
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