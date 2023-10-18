ЦАХАЛ опубликовал еще одно видео из района больницы "Аль-Ахли": здания почти не пострадали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видеокадры, сделанные беспилотником утром 18 октября в районе баптистской больницы "Аль-Ахли" в Газе.

На представленных кадрах видно, что более всего в результате взрыва ракеты "Исламского джихада" пострадала парковка около больницы. При этом здание основного больничного корпуса и другие соседние здания почти не пострадали. Воронки не видно, что еще раз доказывает, что авиабомба в указанном районе не падала.

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Подконтрольный ХАМАСу минздрав Газы объявил о 471 убитом и 314 раненых (из которых 28 в критическом состоянии) в результате взрыва около баптистской больницы "Аль-Ахли". Данные по жертвам взрыва около больницы "Аль-Ахли" выглядят абсолютно неправдоподобно на фоне публикуемых кадров с места происшествия, на которых видно до 20 автомобилей на парковке, которым был причинен ущерб, но не видно никаких разрушенных зданий и больничных помещений.

В контексте взрыва в больнице "Аль-Ахли" ЦАХАЛ сообщает о растущем числе "неудачных" запусков ракет из Газы

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Ранее ЦАХАЛ представил снимки территории больницы "Аль-Ахли" в Газе до и после взрыва, происшедшего 17 октября 2023 года. На представленных снимках видно, что ущерб был причинен автомобилям на стоянке около больницы, а также крышам нескольких строений. Но никаких следов взрыва авиабомбы нет. В случае разрыва авиабомбы ущерб был бы гораздо более значительным и должна была образоваться воронка. ЦАХАЛ настаивает на том, что причиной взрыва стало падение ракеты, выпущенной боевиками "Исламского джихада" по израильской территории.

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Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что руководство террористической организации ХАМАС знает о том, что ответственность за взрыв на территории больницы "Аль-Ахли" в Газе лежит на боевиках "Исламского джихада". При этом ХАМАС сознательно возложил ответственность за этот взрыв на Израиль, добившись массовых антиизраильских выступлений по всему миру, передает "Кан".

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ЦАХАЛ опубликовал аудиозапись перехвата разговора, как утверждается двух хамасовцев, один из которых рассказывает о падении в Газе ракеты, запущенной "Исламским джихадом".

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Ранее сообщалось, что Израиль передал США собранную им разведывательную информацию касательно взрыва в больнице "Аль-Ахли" в центре сектора Газы, сообщает служба новостей "Кан Хадашот". В частности, были переданы записи перехваченных разговоров в Газе и другая информация.

Напомним, что 17 октября 2023 года в 19:19 в палестинских СМИ появились первые сообщения о взрыве в больнице "Аль-Ахли" в центральной части сектора Газы. В момент взрыва телеканал "Аль-Джазира" вел репортаж из сектора Газы, в кадр попал запуск ракеты в сторону Израиля и ее падение вскоре после запуска.

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Практически сразу после этого хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что погибли не менее 500 человек и около 600 были ранены. Министерство здравоохранения сектора сначала сообщило о 200-300 погибших, но затем "подтвердило" гибель более 500 человек.

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ХАМАС утверждает, что больница была атакована ВВС ЦАХАЛа. После этого ЦАХАЛ начал расследование обстоятельства взрыва. Однако, не дожидаясь результатов израильского расследования, международные СМИ возложили вину за случившееся на Израиль.

Только три часа спустя пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорилось, что к взрыву в больнице в Газе привела ракета, запущенная боевиками "Исламского джихада". "Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен со стороны больницы и вскоре произошел взрыв в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен "Исламским джихадом"", – было сказано в заявлении ЦАХАЛа.

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Арабские, турецкие, иранские, российские и многие западные СМИ поспешили возложить ответственность за этот трагический инцидент (масштабы которого многократно преувеличены) на Израиль. Некоторые СМИ впоследствии убрали подобные публикации и опубликовали опровержения.