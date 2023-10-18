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    В Израиле

    Президент США Джо Байден прибыл в Израиль

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    Президент США Джо Байден прибыл в Израиль
    Кадр из видео официального YouTube-канала премьер-министра Израиля     Президент США Джо Байден прибыл в Израиль
    Фото: Ави Охайон/GPO

    Президент США Джо Байден прибыл в Израиль с визитом солидарности. В аэропорту "Бен-Гурион" его встречают премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Ицхак Герцог.

    Из аэропорта президентский кортеж выдвинулся в сторону Тель-Авива. По мере продвижения кортежа полиция перекрывала движение по шоссе номер 1 между Тель-Авивом и аэропортом Бен-Гурион, а также улицы Тель-Авива.

    В общей сложности на обеспечение охраны визита Байдена выделены около 1500 сотрудников полиции.

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    В рамках визита Байден встречается с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, с членами узкого кабинета (Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, министры Бени Ганц, Гади Айзенкот и Рон Дермер).

    В ходе встречи с Нетаниягу Байден выразил уверенность в непричастности израильтян к взрыву в больнице "Аль-Ахли" в Газе. Он заявил, что ответственность за этот трагический инцидент, судя по имеющимся у него данным, лежит на "другой стороне".

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    После этого президент США встретится с жителями населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, включая Рахель Эдри, которая несколько часов отвлекала внимание ворвавшихся в ее дом террористов, пока их не уничтожил спецназ.

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    Байден также планировал визит в Иорданию для участия в саммите, на который королем Абдаллой II были также приглашены президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси и председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен). Однако это мероприятие было отменено (по разным данным, по инициативе иорданской или американской стороны) в связи с массовыми акциями протеста в Иордании.

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