По итогам визита Байдена: Газа получит ограниченную гуманитарную помощь, но не из Израиля

В ходе визита солидарности президента США Джо Байдена в Израиль было достигнуто соглашение о возможности минимальных поставок продуктов питания, лекарств и воды в Газу "для обеспечения жизни".

Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение не препятствовать доставке в Газу гуманитарных грузов из Египта. Эта помощь предназначается для беженцев, сконцентрированных в южных районах сектора. Однако все стороны предупреждены: если помощь дойдет до ХАМАСа – попытки таких поставок будут пресекаться.

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При этом никакие грузы не будут доставляться в Газу с израильской территории, граница Израиля с сектором Газы остается закрытой. Заявлено: "Израиль не допустит никакой гуманитарной помощи со своей территории в сектор Газы до тех пор, пока все заложники не будут освобождены".

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Израиль настаивает на том, чтобы представители "Красного Креста" получили возможность посетить всех заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы. Будет вестись работа по получению максимальной международной поддержки ради освобождения заложников.

Байден заверил, что его администрация ведет активную работу, направленную на освобождение заложников. Детали не разглашаются.