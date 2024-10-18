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Израиль

ЦАХАЛ сообщает о перехвате двух "подозрительных воздушных целей" на северо-западе Израиля

время публикации: 18 октября 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 10:51
ЦАХАЛ сообщает о перехвате двух "подозрительных воздушных целей" на северо-западе Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что недавно был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности на севере Израиля. В данном случае тревога активирована не была.

Сообщается также, что в 9:41 в районе Рош а-Никра была успешно перехвачена "подозрительная воздушная цель, летевшая со стороны Ливана" (видимо, БПЛА). Также в 9:07 в Западной Галилее была успешно перехвачена "подозрительная воздушная цель, летевшая со стороны Ливана" (видимо, БПЛА). Оповещения "Цева адом" были активированы из-за опасений падения осколков ракет-перехватчиков.

Израиль
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