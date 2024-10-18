ЦАХАЛ сообщает о перехвате двух "подозрительных воздушных целей" на северо-западе Израиля

ЦАХАЛ сообщает, что недавно был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности на севере Израиля. В данном случае тревога активирована не была.

Сообщается также, что в 9:41 в районе Рош а-Никра была успешно перехвачена "подозрительная воздушная цель, летевшая со стороны Ливана" (видимо, БПЛА). Также в 9:07 в Западной Галилее была успешно перехвачена "подозрительная воздушная цель, летевшая со стороны Ливана" (видимо, БПЛА). Оповещения "Цева адом" были активированы из-за опасений падения осколков ракет-перехватчиков.