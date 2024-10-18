Глава Генштаба ЦАХАЛа: с начала войны уничтожены около 1500 боевиков "Хизбаллы"

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, проводивший оценку ситуации на юге Ливана совместно с представителями командования Северным округом, заявил, что, по имеющимся данным, с начала войны были уничтожены около 1500 боевиков "Хизбаллы".

"Это, а также то, что они сдаются в плен, можно считать успехами Армии обороны Израиля", – сказал глава Генштаба ЦАХАЛа.

Он подчеркнул, что террористы "Хизбаллы" сдаются в плен, это говорит об уровне их уверенности в "победе" и моральном духе. "Мы полны решимости ударить по "Хизбалле" как можно сильнее, уничтожили практически весь командный состав, а теперь уничтожаем "полевых" командиров", – сказал А-Леви.