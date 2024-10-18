Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 18 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ожидается дождь на севере и в центре страны в первой половине дня.

В Иерусалиме – 17-24 градусов, в Тель-Авиве – 22-27, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 19-28, в Мицпе-Рамоне – 18-26, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-30, на Голанских высотах – 18-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу – температура без существенных изменений. В воскресенье температура повысится. В понедельник ожидается понижение температуры. Малооблачно.