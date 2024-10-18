Ликвидация Синуара и будущее коалиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Ликвидация главаря ХАМАСа Яхьи Синуара изменит ход войны, которая длится уже второй год. Однако у этой ликвидации, у этого самого серьезного достижения в секторе Газы, могут быть и внутриполитические последствия. Биньямин Нетаниягу находится перед дилеммой: как наилучшим образом использовать очки в общественном мнении, которые он получил.

Драматический поворот в ходе войны произошел на фоне усиливающегося давления со стороны ультраортодоксов, которым также придется принимать в расчет, что позиции Нетаниягу усилились.

И не стоит забывать о приближающихся выборах в США. Нетаниягу ожидает возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Итоги выборов в США определят многое.

Ликвидация Синуара: последствия и возможности

7 октября 2023 года стало крахом имиджа "мистер безопасность", который на протяжении многих лет выстраивал премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Человек, построивший всю свою политическую карьеру на книгах о борьбе с террором, о борьбе цивилизаций и тому подобном, человек, который всю свою политическую жизнь говорил о безопасности и противодействии иранской угрозе, оказался тем, в чью каденцию произошла самая страшная в истории государства катастрофа именно в сфере безопасности.

На протяжении всего последующего года Нетаниягу стремился к общественной реабилитации и понимал, что путь к ней лежит исключительно через реабилитацию в области безопасности. Он не собирался уходить из политики, оставив за собой в качестве последнего такта провал 7 октября.

Последний месяц максимально приближает Нетаниягу к этой цели. Ликвидация Насраллы, а также всего высшего командного звена "Хизбаллы", а теперь и ликвидация Яхьи Синуара, дают Нетаниягу шанс перевернуть страницу. Перед ним есть несколько возможностей, и никто сегодня не возьмется предсказать, по какой дороге пойдет один из самых непредсказуемых в мировой политике людей.

Он может рискнуть и, воспользовавшись в качестве повода кризисом вокруг закона о призыве, пойти на выборы. В этом шаге есть три больших плюса: во-первых, Нетаниягу таким способом лишит своих конкурентов, в первую очередь, Нафтали Беннета, возможности организоваться и подготовиться, во-вторых, выборы в такой ситуации будут объявлены в наиболее выгодный для премьера момент, и в-третьих, объявление выборов может отдалить неизбежное, с точки зрения Нетаниягу, решение о создании государственной следственной комиссии. В то же время, объявление досрочных выборов это слишком серьезный риск, ведь "коалиция 68" может продолжать работать до осени 2026 года.

Вторая возможность – продолжать восстанавливать свой авторитет в главах израильтян. Возвращение заложников, хотя бы некоторых из них, стабилизация ситуации в Ливане и Газе и, разумеется, противостояние с Ираном могут стать шагами, дополняющими картину войны "Возрождение", как предлагал ее назвать премьер-министр. Возрождением это может стать и для общественного авторитета премьер-министра. После этого Нетаниягу примет решение, идти ли на выборы или покинуть политику.

Те, кто знакомы с премьер-министром, утверждают, что шансы на объявление досрочных выборов призрачны. "Война не закончилась", – сказал Нетаниягу в заявлении после ликвидации Синуара. Продолжается и война за восстановление общественной легитимации премьер-министра.

Коалиция: Нетаниягу возвращает контроль

Ликвидация Синуара делает позиции премьер-министра гораздо более сильными и в отношениях с коллегами по коалиции. Перед наступлением праздника Суккот глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф вновь повторил, что закон о призыве должен быть принят до того, как правительство проголосует за бюджет на 2025 год. "Если этого не произойдет, мы прекратим свое участие в работе коалиции", – заявил Гольдкнопф.

Эта угроза изначально выглядела сомнительной с точки зрения перспектив ее реализации. Альтернатив у ультраортодоксов немного, а развал коалиции в разгар войны даже среди избирателей "Яадут а-Тора" вызвал бы немало удивления. После ликвидации Синуара харедим спешить не станут определенно. Разваливать правительство, когда война идет плохо – еще как-то можно объяснить. Разваливать коалицию, когда на глазах меняется вся архитектура Ближнего Востока, этого не поймет никто. Ликвидация Синуара может иметь такие последствия, по сравнению с которыми даже такой важный вопрос, как закон о призыве, все же будет вторичен.

В то же время не исключено, что мы приближаемся к развязке драмы вокруг закона о призыве. Не стоит забывать, что для его утверждения не нужны все три чтения, так как законопроект, принятый прошлым Кнессетом в первом чтении, получил статус непрерывности, и его осталось утвердить в комиссии, а затем во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Насколько мне известно, нет каких-либо изменений в позициях сторон, обсуждающих законопроект на комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Если Нетаниягу намеревается выполнить требования ультраортодоксов и принять закон о призыве до того, как правительство проголосует за бюджет, у него осталось совсем мало времени. Заседание правительства, на котором планируется утверждение бюджета, назначено на 31 октября. Необходим крайне плотный график и немало доброй воли для того, чтобы за две недели прийти к соглашению по одному из самых сложных вопросов нашей общественной жизни. В коалиции это отлично понимают и рассчитывают на один из двух возможных сценариев. Согласно одному из них, в последний момент "Яадут а-Тора" пойдет на компромисс, поскольку принятие несовершенного с точки зрения "харедим" закона, лучше, чем непринятие его вовсе. Дополнительным вразумляющим фактором для "Яадут а-Тора" может стать рассмотрение БАГАЦем апелляции по вопросу о субсидировании яслей. Министр социального обеспечения Йоав Бен-Цур пытается ограничить предоставление субсидий всем, кто имеет на них право, до тех пор, пока такие субсидии не могут получать семьи учащихся йешив, уклоняющихся от службы. "Все должны получать", – считает Йоав Бен-Цур. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара постановила, что такая позиция незаконна. "Семьи учащихся йешив, уклоняющихся от службы в армии, лишены субсидий в соответствии с решением БАГАЦа, и нельзя навязывать решение этого вопроса путем лишения всех остальных субсидирования", – заявила Баарав-Миара. На фоне этого в ШАС и "Яадут а-Тора" могут стать сговорчивее при обсуждении закона о призыве. Если этого не произойдет, то голосование правительства за бюджет всегда можно перенести. 31 октября – далеко не святая дата.

Позиции Нетаниягу усилились не только на переговорах с ультраортодоксами. На уходящей неделе глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил, что уже два месяца входит в "узкий форум принятия решений по управлению войной". В окружении Нетаниягу не стали спорить впрямую, только сообщив, через анонимный, но очень осведомленный источник, что вообще-то такого форума нет вовсе, а Бен-Гвир безусловно привлекается к участию в принятии решений, когда это релевантно. Глава "Оцма Иегудит" также не стал спорить.

Несмотря на некоторое затишье на правом фланге коалиции, в ближайшее время ожидаются события, которые вновь отправят ее на экзамен на выживаемость. Если ликвидация Синуара повлечет за собой те или иные уступки с целью скорейшего завершения войны и возвращения похищенных, конфликт между Нетаниягу с одной стороны и Бен-Гвиром и Смотричем с другой может возобновиться.

У правых партий и поддерживающих их активистов растут аппетиты на фоне достижений в Газе. Все чаще звучат призывы и формируются инициативы по поводу восстановления еврейского поселенчества в Газе. Нетаниягу многократно заявлял, что возрождение Гуш Катифа не входит в его планы и в планы его правительства. Это не очень смущает правые партии и даже депутатов от "Ликуда", которые в дни праздника Суккот намерены провести мероприятие под названием "Готовимся к возвращению". Не менее 16 депутатов, среди них девять от "Ликуда" намерены принять в нем участие. К настоящему моменту Нетаниягу не предпринимает никаких попыток для того, чтобы остановить это мероприятие, несмотря на ожидающуюся критику со стороны США. С одной стороны всем понятно, что на данный момент о восстановлении Гуш Катифа речь не идет. С другой стороны требования легализации присутствия в Хомеше тоже сначала были уделом небольшого числа активистов.

Оппозиция: терпение и работа над ошибками

В оппозиции понимают сколь невысок шанс на то, что выборы будут объявлены в ближайшее время. К тому же в большинстве оппозиционных партий не склонны форсировать события, понимая, что Нетаниягу вновь "на коне" и шанс набрать 61 мандат без РААМ невысок. И оппозиционеры используют момент для того, что как можно лучше подготовиться к выборам. На этой неделе публиковалась информация о том, что Нафтали Беннет продолжает формирование партии, причем делает это так, как набирают сотрудников в хайтек-компанию, а не партнеров по продвижению политических идей. Отборы, тесты, интервью. Беннет, судя по всему, извлекает уроки из развала "Ямины", который начался в тот момент, когда ее лидер решило нарушить слово, данное избирателям и создать правительство с Лапидом, МЕРЕЦ и РААМ. Развал правящей (с шестью мандатами) партии привел к тому, что правительство рухнуло очень быстро. Беннет надеется, что на сей раз ситуация будет выглядеть иначе, и главным в длинном списке достоинств кандидатов к участию в виртуальной пока партии будет лояльность по отношению к лидеру. Кстати, в этом отношении партия Беннета исключением не будет – аналогичный принцип действует в нескольких других партиях оппозиции и коалиции. Беннет лишь выводит все на уровень стандартов хайтека. Возможно, позже он разочаруется в таком подходе.