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    В Израиле

    "Кан Бет": президент Герцог намерен добиваться создания широкого ПНЕ

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    Yonatan Sindel/Flash90

    По данным радиостанции "Кан Бет", президент Израиля Ицхак Герцог в беседах с депутатами от партий правого и левого лагеря заявлял, что после выборов намерен добиваться создания широкого правительства национального единства.

    Как сообщили радиостанции собеседники президента, он говорил о том, что гражданам Израиля нужна стабильность, которую исключают постоянные выборы. Поэтому Герцог намерен "засучить рукава" и после выборов добиваться этой стабильности.

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    В окружении Герцога не отрицали, что президент вел с депутатами эти разговоры.

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