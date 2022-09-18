"Кан Бет": президент Герцог намерен добиваться создания широкого ПНЕ
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По данным радиостанции "Кан Бет", президент Израиля Ицхак Герцог в беседах с депутатами от партий правого и левого лагеря заявлял, что после выборов намерен добиваться создания широкого правительства национального единства.
Как сообщили радиостанции собеседники президента, он говорил о том, что гражданам Израиля нужна стабильность, которую исключают постоянные выборы. Поэтому Герцог намерен "засучить рукава" и после выборов добиваться этой стабильности.
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В окружении Герцога не отрицали, что президент вел с депутатами эти разговоры.
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