"Как в фильме про Индиану Джонса": в Пальмахим найдено нетронутое захоронение периода Рамсеса Второго

В ходе работ по благоустройству национального парка Пальмахим была обнаружена погребальная пещера, датируемая периодом правления Рамсеса Второго – правителя, с которым, по преданию, связан Исход из Египта. В то время на месте Пальмахим находился процветающий город Явне-Ям.

Находка была сделано случайно: проводивший работу трактор разворотил скалу, за которой обнаружился лаз в пещеру. На место были вызваны сотрудники Управления древностей, которым представилась настоящая капсула времени – захоронение с десятками бронзовых и керамических предметов, которые были приготовлены для использования в царстве мертвых.

Находки относятся к позднему бронзовому веку, им около 3300 лет – это время правления Рамсеса Второго. Сама пещера представляет собой квадратную камеру, в центре которой располагается поддерживающий свод столб.

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"Такое бывает только раз в жизни. Это выглядело как декорация для съемки фильма про Индиану Джонса – древние артефакты, к которым 3300 лет никто не прикасался. Это позволит нам получить множество информации. Мы получим полное представление о погребальных обычаях поздней бронзы", – говорит сотрудник Управления древностей доктор Эли Янай.

Большая часть находок – керамические предметы: миски, кувшины, емкости для благовоний и масел. Часть из них финикийской работы, часть была завезена из Кипра. Среди бронзовых артефактов – наконечники стрел и копий.

В период правления Рамсеса Второго Эрец-Исраэль находилась под египетской администрацией, которая принесла безопасность и экономическое процветание, а также создала условия для обширной морской торговли. Это отражают и предметы, найденные в захоронении.

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"Новость о нашей находке мгновенно распространилась в научном сообществе, мы получаем множество обращений с просьбой принять участие в раскопках. К сожалению, за то короткое время, что пещера была открыта, несколько предметов были украдены, начато расследование. Но сама по себе находка – настоящий праздник для историков и археологов", – говорит глава Управления древностей Эли Эскозидо.