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    В Израиле

    "Батальон Дженин" взял на себя ответственность за сегодняшние обстрелы израильских военных

    время публикации: | последнее обновление:
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    Atia Mohammed/Flash90

    "Батальон Дженин" – подразделение "Бригад Аль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад" – взяли на себя ответственность за сегодняшние обстрелы армейских КПП и армейского автомобиля.

    В заявлении "батальона" сказано, что обстрелы были "ответом на агрессию против мечети Аль-Акса".

    Ранее сообщалось, что террористы обстреляли военную патрульную машину, следовавшую вдоль границы около поселка Мейрав. Несколько пуль попали в автомобиль, пострадавших нет.

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    Ночью было обстреляно КПП "Салем". Утром был обстрелян армейский блокпост со стороны деревни Дир Шараф (к западу от Шхема). Никто не пострадал. Ведется розыск стрелявших.

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