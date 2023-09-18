Левин и Бен-Гвир продвигают закон об использовании систем распознавания лиц в общественном пространстве

В воскресенье, 18 сентября, правительственная комиссия по законодательству рассмотрит инициативу министра юстиции Ярива Левина и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, разрешающую полиции использовать системы распознавания лиц в общественном пространстве.

В законопроекте говорится, что это будет осуществляться путем внесения в систему идентифицирующих данных субъекта, интересующего правоохранительные органы, чтобы полиция получала сигнал каждый раз, когда субъект попадает в поле зрения камер наблюдения, или же могла использовать уже отснятые видеозаписи для проверки наличия в них означенного субъекта, сообщает портал ynet.

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Авторы законопроекта подчеркивают, что системы распознавания лиц являются эффективным инструментом для борьбы с криминалом и предотвращения преступлений, и настаивают на том, что это позволит полиции лучше выполнять свои задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

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С целью обеспечения защиты права людей на тайну частной жизни предлагается присвоить информации, собираемой системами распознавания лиц, статус секретной, и разрешить использовать ее только для расследования и предотвращения тяжких преступлений. Кроме того, каждое использование должно быть санкционировано командованием полиции.

Законопроект также предусматривает ежегодную отчетность полиции перед Кнессетом и юридическим советником правительства.

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Оппозиционные организации утверждают, что установка систем распознавания лиц в общественном пространстве является четким признаком диктаторских режимов, использующих их для подавления и преследования оппозиции.

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Напомним, в 2022 году полиция обращалась к юридическому советнику правительства с просьбой использовать систему распознавания лиц для обеспечения безопасности в день проведения Парада гордости в Иерусалиме, однако получила отказ.

Системы распознавания лиц, в том числе – израильской разработки, активно используются Ираном, Россией, Беларусью, Китаем. В западных демократиях, таких как США и Германия, системы также используются службами безопасности, однако их применение жестко регламентировано.