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    В Израиле

    Левин и Бен-Гвир продвигают закон об использовании систем распознавания лиц в общественном пространстве

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    Левин и Бен-Гвир продвигают закон об использовании систем распознавания лиц в общественном пространстве
    AP

    В воскресенье, 18 сентября, правительственная комиссия по законодательству рассмотрит инициативу министра юстиции Ярива Левина и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, разрешающую полиции использовать системы распознавания лиц в общественном пространстве.

    В законопроекте говорится, что это будет осуществляться путем внесения в систему идентифицирующих данных субъекта, интересующего правоохранительные органы, чтобы полиция получала сигнал каждый раз, когда субъект попадает в поле зрения камер наблюдения, или же могла использовать уже отснятые видеозаписи для проверки наличия в них означенного субъекта, сообщает портал ynet.

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    Авторы законопроекта подчеркивают, что системы распознавания лиц являются эффективным инструментом для борьбы с криминалом и предотвращения преступлений, и настаивают на том, что это позволит полиции лучше выполнять свои задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

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    С целью обеспечения защиты права людей на тайну частной жизни предлагается присвоить информации, собираемой системами распознавания лиц, статус секретной, и разрешить использовать ее только для расследования и предотвращения тяжких преступлений. Кроме того, каждое использование должно быть санкционировано командованием полиции.

    Законопроект также предусматривает ежегодную отчетность полиции перед Кнессетом и юридическим советником правительства.

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    Оппозиционные организации утверждают, что установка систем распознавания лиц в общественном пространстве является четким признаком диктаторских режимов, использующих их для подавления и преследования оппозиции.

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    Напомним, в 2022 году полиция обращалась к юридическому советнику правительства с просьбой использовать систему распознавания лиц для обеспечения безопасности в день проведения Парада гордости в Иерусалиме, однако получила отказ.

    Системы распознавания лиц, в том числе – израильской разработки, активно используются Ираном, Россией, Беларусью, Китаем. В западных демократиях, таких как США и Германия, системы также используются службами безопасности, однако их применение жестко регламентировано.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Июня 2022
    Полиция просила разрешение использовать систему распознавания лиц во время Парада гордости в Иерусалиме
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